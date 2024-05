Le creazioni uniche del Meraki Market. Due giorni a Palazzo Sani

Domani e domenica maggio torna il Meraki Market nella Loggia di palazzo Sani in via Fillungo 121, che resterà la sede abituale di tutti gli eventi del 2024. Le porte della Loggia saranno aperte dalle 10 alle 20, l’ingresso gratuito. Si potranno ammirare creazioni assolutamente uniche di varie tipologie: lavori di cucito, tessuti stampati con foglie e fiori veri, tricot, borse, sculture con oggetti di riciclo, gioielli, ceramiche, dipinti, lampade, lavori in cuoio ed in legno. Tutti gli artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca realizzano le loro creazioni totalmente a mano e con l’ausilio di strumenti non industriali.