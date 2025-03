Le conseguenze di Geal verso le regionali

MeucciSiamo tra coloro che continuano a pensare che la proroga avrebbe dato modo di (almeno) provare a immaginare un nuovo modello del servizio idrico per la Lucchesia e non solo. Probabilmente, di tempo non ce ne sarà e quindi l’esperimento può dirsi destinato a restare tale.E visto che si parlava di elezioni, allora, come non pensare che comunque Lucca vorrà puntare a mantenere il proprio peso in Regione. Oggi abbiamo un assessore – Stefano Baccelli, che del caso Geal non ha mai voluto parlare – e due consiglieri: Valentina Mercanti e Mario Puppa, che su questa vicenda si sono trovati dalla parte opposta della barricata (per quanto poi, a bocce ferme, abbiamo entrambi accusato il centrodestra) e che rappresentano un po’ le due anime in cui si divide il centrosinistra lucchese.Siccome oggi ha vinto quella parte contraria alla proroga, viene da sé che la poltrona di Puppa esce rafforzata, mentre vacilla un po’ di più quella di Mercanti. A quegli scranni ambiscono in tanti, e in modo particolare – si dice negli ambienti dei soliti bene informati – due ex sindaci: quello di Lucca, Alessandro Tambellini, e quello di Capannori, Luca Menesini. Che, non a caso, sulla vicenda dell’acqua lucchese hanno manifestato un certo e ben visibile ”impegno”. Il risultato premia in questo caso Tambellini che così torna al centro della scena politica lucchese, dopo che per un paio di anni se ne era rimasto in disparte (forse a rifiatare dopo i dieci anni da sindaco).Questa è la fotografia del momento attuale che mette in secondo piano il destino di Geal tra la soluzione Gaia e quella dei ricorsi portata avanti dall’amministrazione comunale. Nel giro di qualche mese sapremo come andrà a finire, all’incirca nello stesso tempo in cui si andrà alle urne per la Regione: volete scommettere che molto di quel si è detto oggi, in quei mesi – per un verso o per l’altro – sarà decisivo.