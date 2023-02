Le case sfitte? Destinarle a chi ne ha bisogno

"Non fidarsi è bene, fidarsi è meglio". E’ lo slogan scelto per la campagna a cura di Fondazione Casa, Arcidiocesi di Lucca, Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio per reperire le case sfitte e soddisfare la grossa domanda abitativa attualmente in corso, acuitasi dopo la pandemia. Tutto ciò con incentivi per i proprietari sull’effettiva riscossione dei canoni di locazione attraverso la garanzia dei Comuni. Il progetto è stato illustrato in conferenza stampa ad Altopascio dal sindaco Sara D’Ambrosio con l’assessore al welfare Valentina Bernardini,, dall’assessore al sociale del Comune di Lucca Giovanni Minniti, dal vice sindaco di Capannori Matteo Francesconi e dal presidente della Fondazione Casa Carlo Lazzarini.

Presente anche il Vescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti. L’obiettivo è reperire nuovi alloggi per destinarli a chi ne ha bisogno, facendo leva su incentivi per chi, pur possedendo gli immobili, per mancanza di fiducia conserva una certa ritrosia nell’affittarli. L’Agenzia Sociale Casa, attraverso un fondo di garanzia finanziato dai Comuni, metterà a disposizione una garanzia economica ai proprietari, consentendo ad esempio la riscossione del canone di locazione come sottoscritto dal contratto senza preoccupazioni o timori di insolvenza del conduttore. Ciò si somma al fatto che le famiglie in emergenza abitativa potranno godere di un alloggio in buone condizioni, avviando un percorso di progressiva autonomia.

Ma c’è di più: l’Agenzia sociale per la casa si assume l’onere, sempre attraverso un fondo di dotazione, di condurre piccoli lavori di manutenzione (imbiancatura, sostituzione di una caldaia, riparazione degli infissi), fino ad un massimo di 10 mila euro di cui l’abitazione potrebbe aver bisogno assegnando al proprietario un contributo, in parte a fondo perduto e in parte a scomputo dell’affitto. Inoltre si continuerà a seguire l’inquilino non soltanto per tutte le pratiche burocratiche, ma anche in seguito, per monitorare la tenuta e la buona conservazione dell’alloggio. Al termine del contratto, l’Agenzia si occupa di restituire l’abitazione nelle condizioni iniziali.

I rappresentanti dei Comuni hanno sottolineato una parola su tutte: sinergia, fare rete. Il Vescovo, Monsignor Giulietti ha evidenziato la necessità di rigenerare la fiducia nella gente: la Chiesa ci mette la faccia ma è necessario motivare le persone a fare del bene agli altri". Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionecasa.it o scrivere a [email protected]

Massimo Stefanini