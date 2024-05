Le “Brevi di-stanze“ di Paolo Pacini anche nel fine settimana

Una città da sfogliare. È aperta anche questo fine settimana al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca la mostra fotografica “Brevi di-stanze (Una città da sfogliare)” di Paolo Pacini, curata da Paolo Bini. Realizzata con la Fondazione Lucca Sviluppo e il patrocinio del Comune, Lucca Summer Festival, We Love Ph, Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), è aperta dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19, a ingresso libero. Quattro le sezioni che il pubblico troverà: “L’intervallo delle ombre” è il racconto iniziato durante la pandemia: dalla finestra della redazione in cui lavora Pacini, affacciata su una piazza prima vuota e poi affollata, le ombre si muovono di conseguenza e vengono catturate dallo scatto fotografico. “Mura, l’oasi degli uccelli”, poi “Visioni urbane in bianco e nero / Visioni urbane a colori”: ecco le mura, i monumenti, i palazzi storici fanno da contrappeso immobile allo scorrere della vita quotidiana. Infine “La città della musica Lucca – Lucca Summer Festival”.