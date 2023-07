Le belle bolle stasera in piazza a Castelnuovo E al Real Collegio la magia del mimo incantatore

Stasera alle 21.30, “Lucca Teatro Festival-Che cosa sono le nuvole“ torna a Castelnuovo di Garfagnana (ex pista di pattinaggio) con Le belle bolle, in collaborazione con Comune di Castelnuovo di Garfagnana. Arriva uno spettacolo vincitore di premi internazionali (Milano Clown Festival - Clown & Clown Monte San Giusto e Pavè du Bronze in Svizzera), elegante e metaforico con protagoniste le bolle di sapone. Di e con Enrico Moro per una produzione: Teatro Moro. Per la prima volta a Lucca arriva anche il più grande mimo che si esibisce in strada, domani alle 21.30 nel Chiostro Santa Caterina, al Real Collegio: Saeed Fekri, uno degli ospiti d’onore del festival, in L’Incantatore in collaborazione con Real Collegio Estate. Una produzione Terzostudio.