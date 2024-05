Le aziende incontrano gli studenti dell’Isi

A chiusura di un anno di iniziative di orientamento in uscita promosse dall’Isi Garfagnana di Castelnuovo, si è svolta con successo la seconda edizione del Job Speed Date 2024, che ha coinvolto16 aziende della provincia di Lucca e gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto professionale "Simoni" e di quello tecnico tecnologico "Vecchiacchi" per un totale di circa 120 alunni, provenienti da tutta la Valle del Serchio. L’evento si è tenuto nella sede di via Nicola Fabrizi ed è stato un momento di incontro importante tra le realtà produttive e gli studenti. "Le aziende e le agenzie formative, ospiti della scuola – spiegano gli insegnanti – hanno accolto i ragazzi in piccoli gruppi, presentando le loro attività e le figure lavorative ricercate, spiegando inoltre quali siano le competenze maggiormente richieste nel contesto lavorativo attuale. Al termine dei colloqui, gli studenti interessati hanno potuto lasciare i loro curriculum vitae ai rappresentanti delle aziende".

Dino Magistrelli