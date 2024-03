Le aziende artigiane cercano di resistere

Nel 2023, a Lucca l’artigianato ha mantenuto le posizioni: lo conferma il direttore di Confartigianato Lucca Roberto Favilla che sottolinea come nel 2023 erano attive 10.966 aziende, con 702 cessate e 680 nate, una perdita di 20 unità pari a un –0,2 %. Il calo maggiore peraltro ha riguardato le aziende edili. Diverso il discorso se guardiamo invece alle imprese scomparse nell’ultimo decennio: dal 2014 al 2023 sono ben 9.000 le aziende cessate e 7.473 quelle iscritte ex novo con un saldo negativo di cessate nel decennio di oltre 1.500 unità. "Naturalmente – spiega Favilla – occorre analizzare meglio questi dati, perché tra le cessate ci sono anche aziende storiche, presenti sul territorio da almeno 40 anni, come ce ne sono di quelle che hanno aperto da pochi mesi per poi richiudere quasi subito. Ci sono insomma persone che pur di non stare senza fare niente hanno preferito mettersi in proprio e fare l’artigiano, ma evidentemente non avevano le caratteristiche necessarie per fare l’imprenditore e hanno chiuso l’attività".

Quali le cause di queste chiusure? Certo la pandemia, conferma Favilla, ma il fenomeno è stato intenso soprattutto prima del 2020: addirittura nel 2014- 2015-2016 le aziende cessate hanno superato per ogni annualità le 1.000 unità per poi scendere gradatamente fino alle 702 dell’anno 2023 il valore in assoluto più basso. Ci sono poi gli aspetti burocratici che non invogliano certo ad aprire un’azienda, per non parlare del costo delle fonti energetiche, dell’aumento del costo delle materie prime che non si trovano.

"In questo panorama di imprese – aggiunge il direttore di Confartigianato – aumentano le società di capitale e le ditte individuali, più 24 e più 17 aziende rispettivamente, mentre calano le società di persone –58 unità forse anche per mettere in sicurezza il patrimonio personale. Se consideriamo poi l’ambito provinciale si può notare come il numero di imprese nella Piana di Lucca e nella Versilia all’incirca si equivalgono e si attestano sulle 4.700 e 5.000 unità rispettivamente. Nei 15 comuni della Garfagnana non sono state aperte, per ogni mese del 2023, nemmeno 2 aziende mentre ne sono cessate 32. Fenomeno analogo, anche se con numeri un po’ più alti si è avuto nei 4 Comuni della Mediavalle del Serchio con una nascita di 33 imprese e la chiusura di 44".

Quanto alle tipologie di aziende, le più numerose rimangono quelle edili, oltre 4.500. Lle attività manifatturiere sono 2.496; seguono i servizi con oltre 1.414 imprese e 436 che operano nel settore del trasporto. In calo anche le imprese giovanili. "C’è apprensione per il comparto artigiano – conclude Favilla – legata alle difficoltà che hanno le micro piccole imprese nell’accesso al credito non più e/o non soltanto per i tassi di interesse alti, ma soprattutto per la difficoltà che incontrano gli imprenditori nell’ottenere denaro dalle banche che richiedono requisiti sempre più stringenti. Occorre rimettere al centro il lavoro manuale che, assieme a un’adeguata preparazione culturale riesca a coniugare competenze tecniche e accademiche".