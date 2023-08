Le Apuane in Festa Due giorni per scoprire le meraviglie del Parco

In arrivo una delle due giorni maggiormente rappresentative del territorio della Garfagnana, dei suoi antichi rituali e delle sue radici più profonde; la 18esima edizione di "Apuane in Festa", dedicata al compianto presidente del Parco delle Alpi Apuane Giuseppe Nardini.

Siamo proprio nel cuore del Parco, con le Alpi Apuane a incorniciare bellezze paesaggistiche che da sole valgono una visita, in un clima di allegria crescente e dinamica condivisione che annunciano una festa sicuramente imperdibile.

Accanto agli eventi che da anni caratterizzano la manifestazione che unisce la promozione ambientale e rurale, al mondo animato da suggestive leggende, dalla storia, dalle tradizioni e dalla gastronomia tipica locale, sono da sottolineare alcune belle novità.

Il tradizionale Palio del Tiro alla Forma, disfida tra le tre parrocchie locali con il lancio di una forma di formaggio da 30 kg lungo la via principale del capoluogo che si terrà sabato alle 17, si disputerà in costume medievale e sarà preceduta dal Corteo Storico. Sempre rievocando il Medioevo, i signori da Careggine e Bacciano alle 16,30 si muoveranno dalla Curtis di Bosa seguiti dai rispettivi musici, nobili, armati e popolani, per raggiungere attraverso le vie del paese il palazzo comunale e dare il via al Palio.

La due giorni di Festa, promossa dal Comune di Careggine, dall’Associazione Monte Sembra, dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, contiene tante iniziative rivolte ai giovani, alle famiglie e anche ai più piccoli, come per esempio l’Olimpiade dei Bambini, con diverse competizioni, singole e di squadra, prevista dalle 9.30 di sabato, o il Mercato degli Antichi mestieri che nel villaggio medievale di Bosa prevede tra bianchi di arti dimenticate, laboratori didattici per bambini e giochi del passato. Come non evidenziare, poi, "Il Paese delle Meraviglie" che per tutta la giornata di domenica, nella panoramica terrazza di Porta a Colle, offrirà uno spazio dedicato con animazione, gonfiabili, bungee jumping, basket, sky dancer, giocolieri e palloncini, tra le tante attrazioni, dove non mancheranno popcorn e zucchero filato per tutti. Tornando a sabato, impossibili privarsi del "dopo Palio", con l’invasione di streghe e personaggi leggendari che offriranno ai visitatori una degustazione golosa e divertente a base di prodotti del territorio e animeranno l’evento "A cena con gli streghi nella Careggine del Medioevo".

Alle 21 partirà la fiaccolata dei musici giullari, con danze e giocoleria del fuoco, mentre alle 22 si potrà rivivere il millenario rituale de "Il Macconeccio", nato per scacciare gli spiriti maligni e assicurarsi un buon raccolto di castagne.

Consigliata, infine, una visita al Museo della Fauna di ieri e di oggi, alla Bosa Geopark Farm, e alla famosa Big Bench, la panchina gigante che offre godibili visoni panoramiche.

Fiorella Corti