Le aperture straordinarie di Difendere Lucca nel periodo natalizio

In vista delle feste natalizie Difendere Lucca comunica aperture straordinarie della propria sede in via Pisana 25, per tutto il mese, per la raccolta alimentare in favore delle famiglie lucchesi in difficoltà. “Per tutto dicembre il nostro servizio di raccolta alimentare sarà potenziato - scrive Difendere Lucca - in vista delle feste natalizie. Per il ritiro delle donazioni, la nostra sede è operativa le mattine di lunedì, mercoledì e venerdì. Saremo aperti anche sabato 9 dicembre e sabato 16 dicembre dalle 15 alle 18. Concluderemo gli appuntamenti venerdì 23 dicembre”. “Per chi volesse sostenere l’iniziativa con una donazione - continua Difendere Lucca - raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione come pasta, legumi, passata di pomodoro, biscotti, latte, tonno e biscotti. Raccogliamo anche panettoni, pandori o prodotti natalizi”. Contatti 327.3607777 [email protected].