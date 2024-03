Le anticipazioni del gusto, per due giorni Lucca capitale del “food“

Il conto alla rovescia è iniziato. Le date sono quelle del 23 e 24 marzo, i luoghi piazza Napoleone, Anfiteatro e Palazzo Pretorio. L’evento ha un titolo che parla da solo: “Lucca Gustosa“. In particolare in piazza Anfiteatro per due giorni diventerà la piazza del gusto dove convergeranno i sapori delle campagne portando degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio.

Dalle colline lucchesi la zuppa frantoiana Pat, dalla Garfagnana la celebre zuppa di farro dalla Media Valle del Serchio necci con la ricotta e Il miele di collina e di montagna.

A cura delle associazioni della Piazza a ingresso gratuito, con degustazioni a offerta. In più sotto il loggiato di Palazzo Pretorio una delle novità più importanti dell’edizione 2024, sarà l’angolo europeo a cura delle città gemelle di Lucca che proporranno le loro specialità e prodotti della tradizione, stand e iniziative dedicate. Ma, accanto a quello internazionale, non mancherà il “Gusto del Fumo“. Manifatture Sigaro Toscano invita i visitatori a salire sul Truck Club Amici del Toscano in Piazza Napoleone. Due giorni di incontro, dibattiti, cultura e degustazioni. Il mercato del gusto troverà spazio sempre in Piazza Napoleone con i banchi dei prodotti tipici, con circa 30 produttori presenti. I piccoli produttori locali si incontreranno invece al Mercato del Carmine, storico mercato di Lucca dove si potranno trovare prodotti di stagione direttamente dal campo per la tavola. Tutte le associazioni di categoria cittadine saranno protagoniste, con iniziative speciali volte a valorizzare le prelibatezze del territorio e le tradizioni culinarie più antiche. Anche quest’anno saranno coinvolti stimati professionisti del settore food e testimonial che promuoveranno il brand Lucca Gustosa, consacrando la città come riferimento del settore.