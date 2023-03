Le “101 scomode verità“ di Giampaolo Morelli, sul palco del Puccini

Ultimo appuntamento della stagione di prosa 20222023 del teatro comunale “G. Puccini” di Altopascio, organizzata dall’amministrazione comunale insieme con Fondazione Toscana Spettacolo. Lunedì 3 aprile alle 21 l’attore Giampaolo Morelli porta in scena “101 scomode verità e 3 storie vere”, un monologo irriverente, scritto insieme a Gianluca Ansanelli, caustico, pungente sulle umane debolezze. Un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del vivere quotidiano, trattati come aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale. Con tre piccole sorprese.

Morelli, volto noto del cinema e delle serie tv italiane, su tutte l’Ispettore Coliandro di Rai 2, sempre “maledettamente sincero”, racconta le scomode verità quali aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle tre storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore. Sul palco, accanto a Giampaolo Morelli, ci sarà anche il maestro d’orchestra Sergio Colicchio, musicista a tutto tondo e compositore, oltre che grande appassionato di “note” di ogni epoca. Un gran finale di stagione per il teatro Puccini di Altopascio. biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del Cinema-Teatro (via Regina Margherita 17-19) nei tre giorni precedenti lo spettacolo.

Per informazioni è possibile chiamare il Cinema Teatro Giacomo Puccini al numero 0583.216701 o la Biblioteca comunale “A.Carrara” al numero 0583.216280.