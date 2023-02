"Lda" presenta allo Sky Stone il suo nuovo album

Nuovo appuntamento con gli instore allo Sky Stone & Songs: torna LDA, che sarà in via Vittorio Veneto domani, venerdì 24 febbraio, dalle 18:30.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove ha presentato ‘Se poi domani’, LDA – e, cioè, Luca D’Alessio – torna a Lucca per presentare il suo secondo album ‘Quello che fa bene’, dove è contenuto anche il singolo sanremese.

L’album è uscito venerdì e, fin da subito, ha riscosso un ottimo riscontro da parte del suo pubblico. Lo stesso pubblico che ne aveva decretato il successo anche al talent di Canale 5, ‘Amici’, da dove è iniziata la sua corsa al successo. ‘Quello che fa bene’ è composto di 15 tracce che racchiudono sonorità, generi musicali diversi e solo due ospiti Aka 7ven e Alex Britti.

A spiegare questo disco è lo stesso Luca: "Il tema principale – ha detto – è l’amore in tutte le sue infinite forme: ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo".

D’Alessio – nato nel 2003 – ha dichiarato che il titolo ‘Quello che fa bene’ nasce dalla consapevolezza che "amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare, a volte, è la cosa che migliora la nostra vita".