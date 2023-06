Lazzareschi è commissario comunale

Daniele Lazzareschi è il nuovo Commissario comunale capannorese di Forza Italia. A distanza di qualche settimana dalla prematura scomparsa di Anthony Masini, che stava lavorando da commissario alla preparazione delle consultazioni elettorali in arrivo, il coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti ha nominato, per il partito azzurro, Daniele Lazzareschi in quel ruolo.

"Una scelta naturale, perché c’è bisogno di persone che hanno dimostrato equilibrio e capacità, come Lazzareschi ha fatto nella sua lunga esperienza di presidente di Circoscrizione e poi di consigliere comunale - dichiara Marchetti - dovrà continuare lo straordinario lavoro di Anthony, che stava impostando insieme agli amici di Fratelli d’Italia e della Lega un percorso virtuoso per arrivare all’appuntamento di Capannori 2024. Anthony ci manca tantissimo, per la sua qualità politica e il suo spessore umano, ma con Matteo Scannerini e Daniele Lazzareschi (entrambi nella foto insieme a Marchetti) abbiamo le carte in regola per avere autorevolezza e credibilità sul territorio. Capannori ha bisogno di una svolta dopo 20 anni di logoro governo di sinistra che, come accade in provincia di Lucca e in tante altre realtà italiane, sta dimostrando che con slogan e annunci si va poco lontano e che per migliorare le cose è necessario affidarsi al centrodestra e alla sua concretezza".

Le amministrative del prossimo anno sono ormai alle porte. Tra l’altro alcuni rumor vorrebbero proprio un esponente di Forza Italia come lo stesso Matteo Scannerini possibile candidato, anche se in pole rimane Petrini di Fratelli d’Italia.

Ma. Ste.