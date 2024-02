L’Azienda sanitaria ringrazia l’associazione “Il ritrovo di Roberta“

L’Azienda Usl Toscana Nord ovest ha ringraziato l’associazione "Il Ritrovo di Roberta" di Pontecosi di Pieve Fosciana, da anni impegnata sul territorio per la prevenzione oncologica femminile, per il gradito dono delle cartelline porta documenti, referti e relazioni che vengono consegnate quotidianamente ai pazienti che si rivolgono al Day Hospital Oncologico della Valle del Serchio. "Ringrazio di cuore - dice la responsabile della sezione DH Oncologico della Valle del Serchio Manuela Pellegrini - per la disponibilità e l’impegno con cui l’associazione puntualmente si prodiga per gli arredamenti del nostro Day Hospital, per i gadget e per l’aiuto fattivo, che permette di venire incontro alle esigenze dei pazienti. Ricordo, tra le altre iniziative "La macchina di Roberta", servizio di accompagnamento a terapie o visite agli ospedali "Santa Croce" di Castelnuovo e "San Luca" di Lucca, rivolto ai pazienti più in difficoltà". L’Associazione è nata dalla volontà di riunire le donne che si sono trovate ad affrontare un tumore al seno.

Dino Magistrelli