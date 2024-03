"Lavoriamo alla proposta di possibili soluzioni"

Sull’argomento di apertura della “Settimana del cervello”, si registra anche il contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center con Luigi Ruggerone, Senior director business and innovation research: "Da sempre abbiamo nella nostra mission il tema dell’innovazione anche in ambito sociale; questa ricerca si inserisce nelle nostre attività di studio e applicazione delle più innovative tecniche e tecnologie per l’analisi di questioni sociali di grande importanza, come l’abbandono scolastico, e la proposta di possibili soluzioni".

Alla conferenza inaugurale della Settimana del Cervello, dopo i saluti istituzionali del rettore Rocco De Nicola e di Luigi Ruggerone e l’introduzione di Pietro Pietrini, sono intervenuti Emi Bondi, presidente della Società Italiana di Psichiatria, Federica Ruzzante, dottoranda neuroscienze, Benedetto Vitiello professore in Neuropsichiatria infantile all ‘Università di Torino e direttore Neuropsichiatria infantile all’Ospedale Regina Margherita di Torino, Elisa Maria Cristina Zambito Marsala, responsabile Education ecosystem and global value programs, Intesa Sanpaolo, Lorenzo Benussi Head of EdTech Unit, Fondazione Links. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Tagliente, presidente della Fondazione insigniti OMRI, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento di apertura.