Lavori pubblici a Lucca: variazioni al Piano triennale 2023-25

Nel corso della Commissione consiliare lavori pubblici, presieduta da Marco Santi Guerrieri, ieri mattina l’assessore Nicola Buchignani ha annunciato le variazioni al Piano triennale delle opere pubbliche 2023-25.

“Abbiamo investito ulteriori risorse e in particolare abbiamo anticipato 60mila euro all’anno in corso per garantire subito la progettazione necessaria ai lavori alla rocca di Nozzano, a queste risorse abbiamo aggiunto altri 20mila euro per il prossimo anno che assommano in totale a 485mila euro – afferma l’assessore Buchignani - . Abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento di 400mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ringraziamo, e questo si aggiunge ai 300mila euro previsti quest’anno per il rifacimento del tratto di via della Zecca fra la piazzetta della Zecca e la Madonna dello Stellario, cantiere appena iniziato. Per quanto riguarda le frazioni abbiamo raddoppiato il finanziamento di 200mila euro per il parcheggio allo stadio di Saltocchio che assomma quindi a 400mila euro sempre sul 2023. Infine alla somma di 1,5 milioni per le asfaltature abbiamo aggiunto per l’anno in corso 700mila euro per lavori nelle frazioni con un totale di 2,2 milioni”.