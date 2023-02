Lavori per estendere la fognatura in via Del Prete

Si realizza un nuovo tratto di fognatura a Marlia. A metà marzo infatti partiranno le opere per realizzare mezzo chilometro di condotte, lungo via Carlo del Prete, per un investimento di oltre 200mila euro. L’intervento, che rientra nel quadro dei lavori per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue nel comune di Capannori, porterà alla posa e alla messa in funzione di una nuova condotta fognaria a gravità in PVC della lunghezza complessiva di circa 500 metri e dal diametro di 200 millimetri.

"Quello in programma è un intervento importante e atteso dai residenti che andrà a portare un servizio essenziale a varie famiglie in un’area centrale del territorio - affermano l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo, e l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro - . Un intervento che andrà a risolvere i problemi di sversamento verificatosi in passato, apportando un miglioramento ambientale, consentendo agli scarichi reflui di essere convogliati nella condotta pubblica e poi inviate al depuratore". Il cantiere sarà posizionato su via Carlo del Prete e su una strada vicinale vicino alla scuola primaria.