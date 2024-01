Lavori in piazza del Giglio. Spunta un muro medievale

Felicità per gli appassionati di storia e di archeologia, doccia fredda per i commercianti della zona: i lavori di scavo in piazza del Giglio stanno portando alla luce i resti di antichi muri in ciottoli. Da giorni gli archeologi incaricati lavorano gomito a gomito con quelli incaricati di portare a termine il cantiere per una piazza più bella. Armati di pennello, blocchetto, macchina fotografica, cercano di catturare ogni elemento utile a stabilire la datazione dei manufatti che stanno via via emergendo.

Si tratta di un lungo muro a “elle“ che corre in buona parte parallelamente a via del Duomo e poi piega verso il Liceo Passaglia. Da una prima disamina non si tratterebbe di una domus o comunque di materale risalente a epoche così antiche, più probabilmente sarebbero reperti medievali. Ma è presto per azzardare qualunque ipotesi in merito. Qualcosa di simile venne alla luce anche intorno al 2000, quando l’allora sindaco Fazzi mise mano alla piazza per un importante restyling. Si tratterà degli stessi manufatti? Il punto interrogativo resterà almeno fino a mercoledì quando la Soprintendenza farà il sopralluogo ufficiale. E’ dato acquisito che un tempo la piazza era fatta da ampi giardini, in parte dei palazzi e in parte del Convento dei gesuiti della chiesa di San Girolamo che occupava lo spazio dell’attuale Teatro del Giglio realizzato poi nel 1675, poi ristrutturato e riorganizzato nel 1819 dall’architetto Giovanni Lazzarini.

Di sicuro emerge un bel pezzo della storia della città. Ma questo potrà significare un rallentamento del cantiere? E’ il timore vissuto ogni giorno dei commercianti della zona che aspettano la data “liberatoria“ del 4 marzo. “Non ci saranno rallentamenti ai lavori – è la risposta dell’amministrazione comunale –. Le verifiche archeologiche e la presa in carico dei dati e delle informazioni che si possono raccogliere dagli esami dei manufatti procederanno di pari passo all’intervento“. Lo spettro, molto più inquietante rispetto a quelli del passato, sarebbe dunque sventato.

Laura Sartini