Lavori in piazza del Giglio, il bar Astra chiude

Dal primo gennaio chiude il Bar Astra in piazza del Giglio. Per gestori e personale scattano le “vacanze forzate“ dovute ai lavori di rifacimento della piazza che creano barriera allo storico locale, oltre a essersi portati temporaneamente via lo spazio esterno per i tavolini. “Il lavoro è ridotto al 20% di quello che, fatturati alla mano, si faceva in questo periodo dell’anno – dice il proprietario del bar Astra, Ciro Fedele –. E’ impossibile far quadrare i conti, l’unica chance che ci resta per attutire i mancati guadagni è quella di chiudere fino a quando il cantiere non sarà finito, che dovrebbe essere il 4 marzo“. Un “condizionale“ che pesa, così come queste prime settimane del 2024 a zero incassi. “Purtroppo c’è anche da mettere in conto il fatto che non abbiamo indennizzo, se non una vaga possibilità di sconto o gratuità del suolo pubblico quando riapriremo – dice Ciro –. Quello che di sicuro abbiamo nero su bianco è il verbale di 175 euro per aver prolungato di qualche giorno la permanenza del dehor proprio in vista dell’arrivo del cantiere e delle prevedibili ripercussioni. In Comune ci avevano dato l’assenso, ma poi la multa è arrivata lo stesso“.

“Non fraintendetemi – puntualizza Ciro –, siamo felici del fatto che la piazza sarà più bella una volta fatti i lavori. Ma noi ne scontiamo non poco, con tre famiglie che con questo lavoro ci devono andare avanti“.

Laura Sartini