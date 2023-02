Lavori in corso Proteste dei genitori

Lavori in corso, cantieri aperti e qualche inevitabile disagio, soprattutto a livello parcheggi. Protestano alcuni genitori che devono accompagnare i figli piccoli alla scuola elementare di Altopascio. Sono infatti

in esecuzione gli interventi

sui marciapiedi in via Leonardo Da Vinci che costeggia l’edificio della Primaria del capoluogo. L’opera non è ancora terminata e nel progetto sono comprese le alberature che daranno un tocco di verde all’ambiente circostante. Questo per spiegare che l’intervento proseguirà nelle prossime settimane.

I genitori, però, non ci stanno, malgrado vi siano altre aree

di sosta per i veicoli nelle vicinanze: "Vi sono restringimenti della carreggiata e minori posti, poi bisogna fare i conti con chi abbandona la propria vettura in maniera selvaggia, dove capita, anche se di intralcio alla circolazione, senza pensare agli altri. Forse era necessario considerare che le strade non sono larghe e con

i lavori sarebbero aumentate le difficoltà. Magari

si potevano realizzare durante il periodo estivo quando in quel quartiere c’è senza dubbio molto meno movimento e quindi pochi disagi".

Fin qui la doglianza attuale. Tempo fa invece ci furono proteste per la sosta

in prossimità del cancello laterale alla scuola.

Ma. Ste.