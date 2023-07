Lavori in corso all’Ufficio Postale Chiusura al pubblico per due mesi

Il Comune di Bagni di Lucca è stato scelto all’interno del Progetto "Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale", promosso dal Governo e realizzato da Poste Italiane nell’ambito del Piano Complementare Pnrr ed attuato nei piccoli centri e nelle aree interne dei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti. L’obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide e di promuovere uno sviluppo sostenibile con nuove strutture a basso impatto ambientale e a basso consumo di CO2.

L’ufficio sarà interessato da lavori infrastrutturali interni ed esterni e sarà dotato di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche così da favorire l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. All’interno dell’ufficio sarà realizzato lo Sportello Unico attraverso cui 24 ore su 24, sarà possibile fruire in modo, veloce, agevole e digitale i servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esoneroesenzione del Canone RAI. I lavori sono iniziati il 18 luglio e termineranno indicativamente il 19 settembre.

L’ufficio postale del Capoluogo rimarrà chiuso al pubblico, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi di Fornoli in via Papa Giovanni XXIII n. 21 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle ore 12.45, ed in Piazza Ponte a Serraglio n. 5 aperto il mercoledì e giovedì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle ore 12.45. Il Comune informa che presso l’ufficio postale di Fornoli saranno sempre attivi due sportelli. L’ufficio della Villa dovrebbe riaprire sabato 20 settembre alle ore 10.30 salvo imprevisti.

Marco Nicoli