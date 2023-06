Lavori all’acquedotto comunale Arrivano oltre 100mila euro Ottimizzazione delle reti idriche

Gaia riqualifica l’acquedotto. Oltre 100 mila euro per l’ottimizzazione della rete idrica nel comune di Bagni di Lucca, al fine di regolare i flussi in rete e garantire la stabile erogazione del servizio in ogni località: è quanto pianificato dal Gestore idrico GAIA S.p.A. sul comune di Bagni di Lucca per una globale riqualificazione della rete idrica locale, che consentirà una corretta gestione delle pressioni nell’acquedotto ed il superamento delle difficoltà di alimentazione, che ad oggi interessano alcune abitazioni isolate, poste sul versante collinare della valle tra Ponte a Serraglio e Fornoli.

"Interveniamo in maniera differenziata a seconda delle necessità del territorio, operando sostituzioni delle tubazioni, installando dispositivi di monitoraggio e adeguando gli impianti". Ha dichiarato il Presidente di GAIA, Vincenzo Colle.

"Si tratta - ha aggiunto -di un’opera davvero estesa che coinvolge tutto l’acquedotto comunale e vedrà un miglioramento tangibile per molte utenze della zona. Un risultato importante quello su Bagni di Lucca, ottenuto grazie alla collaborazione e alla sinergia con l’Amministrazione Michelini, con la quale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto attraverso un confronto frequente con il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini".

Ha confermato il vice Sindaco Pacini: " Dal primo minuto in cui ci siamo insediati nel 2017 abbiamo iniziato a dialogare con il Gestore idrico con risultati proficui, in termini di ascolto delle istanze dei cittadini e pianificazione delle opere in risposta a queste istanze.

"L’intervento principale nel Comune di Bagni di Lucca riguarderà la rete di distribuzione del serbatoio Paretaio mediante l’installazione di due gruppi di riduzione della pressione e di misuratori di portata, oltre alla realizzazione di tre stazioni di sollevamento al fine di alimentare correttamente le utenze collinari e in altre località.

Marco Nicoli