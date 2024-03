Lavori alla rete idrica. Assemblea pubblica

L’intervento sarà spiegato ai residenti. Domani alle 18.30, alla scuola primaria di San Ginese, assemblea pubblica, promossa dal Comune, per l’illustrazione dei lavori relativi al risanamento della rete idrica in via di San Ginese. Giovedì 21 aprirà infatti il cantiere per la sostituzione, da parte di Acque Spa e secondo un progetto condiviso con il Comune, di un importante tratto di condotta situato tra la scuola e la chiesa. Verrà posata una nuova tubazione in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quello di "vecchia generazione", per una lunghezza di circa 650 metri e un investimento complessivo di oltre 200mila euro. Saranno anche sostituiti 40 allacci di utenza. All’incontro interverranno il vicesindaco Matteo Francesconi, l’assessore Davide Del Carlo, il vicepresidente di Acque Spa Antonio Bertolucci e i tecnici della società stessa.

M.S.