Lavori alla piscina Tutti i dubbi di FdI

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Capannori Matteo Petrini, il presidente del circolo di Capannori e il componente del Gianluca Lommori, a nome dell’intero partito, esprimono forti perplessità sulla questione della piscina di Capannori, che dovrebbe aprire il prossimo 4 settembre.

"L’iter – dicono gli esponenti di FdI Capannori – non giustifica due anni di chiusura della struttura. Da tempo, come circolo di Capannori e , in generale, come cittadini, abbiamo rilevato che sulla piscina ci sono troppi misteri, che alla fine penalizzano gli utenti – spiegano Petrini, Ricci e Lommori – Durante l’ultima commissione consiliare, più volte da noi richiesta nell’arco degli ultimi 4 mesi e ottenuta solo a fine agosto, l’amministrazione comunale, per bocca dell’assessore Del Carlo, ha confermato la riapertura della piscina per il 4 settembre, affermando di aver eseguito tutti i lavori necessari per la riapertura in sicurezza. Se da un lato registriamo la positiva notizia della restituzione alla collettività di un servizio importante come la piscina, quando abbiamo chiesto se i lavori previsti in tutto in questi due anni di chiusura fossero stati totalmente eseguiti, le risposte non sono state chiare. Dai vari interventi e dalle voci raccolte – continuano Petrini, Ricci e Lommori – sono emersi pareri contrastanti".

"Comunque sia – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – nel caso in cui i lavori previsti fossero veramente quasi integralmente eseguiti, come è possibile che la piscina sia rimasta chiusa per due anni se poi questi lavori erano svolgibili in soli tre mesi?".