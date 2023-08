Lavori alla chiesa di Garfogliano Svelata la ristrutturazione "Una bussola all’ingresso"

Sabato 26 Agosto, alle ore 16,30, a Gorfigliano verranno inaugurati i lavori di restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Giusto e Clemente (FOTO). "Sono passati ben cinque anni- racconta Carlo Spadoni, da sempre legato a Gorfigliano, anche se per motivi di lavoro abita altrove-, da quando il 15 luglio 2018 fu organizzato il primo evento per la raccolta dei fondi necessari per il rifacimento dell’intonaco esterno. L’11 agosto 2020 ci fu la prima riunione del Comitato economico parrocchiale per l’esame dei preventivi pervenuti. Gli anni a seguire sono stati dedicati, incontrando non poche difficoltà, all’inizio ed allo svolgimento dei lavori, nonché alla continua ricerca di fondi il cui importo sempre lievitava e che solo grazie alle donazioni di tutti i paesani ed ai contributi della Curia Arcivescovile e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca siamo quasi riusciti a bilanciare". "Finita l’intonacatura- continua Spadoni-, su indicazione di don Alex Martinelli, nativo del paese, abbiamo deciso di intervenire sul portale in marmo, costruito con il famoso "bardiglio imperiale" delle cave di Gorfigliano, che è stato riportato al suo splendore originale dalla maestria dello scultore Silvano Casali. A quel punto siamo passati al recupero del portone in legno. Il lavoro è stato magistralmente e gratuitamente eseguito dal restauratore lucchese Piero Marchetti. Abbiamo anche pensato di dare risalto alla facciata della chiesa con un dipinto, affresco su tavola, del maestro Franco Del Sarto di Pescia, rappresentante la Sacra Famiglia. Per finire è arrivata la proposta di padre Gianfranco Iacopi di dotare la chiesa di una bussola d’ingresso. E’ stata ordinata ad una primaria azienda nazionale del settore che in tempi veramente brevi l’ha realizzata e installata. La bussola è stata donata dall’Asociacion italo-peruana Maria Ghilardi di Lima, dov’ è stato a lungo missionario padre Iacopi".

Per Gorfigliano l’evento è anche l’occasione per salutare i sacerdoti che in questi ultimi anni hanno svolto l’attività pastorale, don Alessandro Gianni e don Michel Murenzi che tra poche settimane lasceranno l’alta Garfagnana per continuare la loro missione sacerdotale, l’uno in Valfreddana e l’altro in Versilia a Corsanico-Mommio. Da parte dei gorfiglianesi i ringraziamenti per l’opera svolta e un vivo augurio per il nuovo incarico.

Dino Magistrelli