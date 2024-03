Lavori al sottopasso. Viali riaperti a ottobre e inaugurazione entro la fine dell’anno

Auto, moto, bici e pedoni si sono ormai abituati da mesi alla ginkana in area stazione per via del cantiere che dovrà realizzare il sottopasso ciclopedonale. Alzi la mano poi chi, in questi mesi – compreso chi scrive – passando di lì non ha curiosato almeno una volta attraverso le reti a protezione del cantiere per cercare di carpirne lo stato di avanzamento. Anche perché all’inizio i lavori, forse a causa anche della pioggia, non parevano partiti di gran carriera. Poi c’è stata la normale e giusta interruzione dovuta al ritrovamento dei resti della fermata della tramvia degli anni ’50. Dunque i lavori da un po’ pare procedano davvero spediti.

L’obiettivo è quello di riaprire la circonvallazione intorno a settembre-ottobre e inaugurare il sottopasso entro fine anno. E’ quanto si apprende nell’ambito del sopralluogo effettuato da La Nazione alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Nicola Buchignani, dell’ingegnera responsabile unica del procedimento Francesca Guidotti, dell’assistente al Rup Rossana Bergamini e di Paolo Barsotti dello Studio Ingeo di Lucca, progettista e direttore dei lavori.

Da un lato sono ancora presenti le palancole, strutture in acciaio inserite verticalmente nel terreno a protezione del cantiere e dell’acqua, e richieste per opere particolari come questa. D’altronde si apprende come la falda, qui, è a un livello di circa 1,80 metri sotto il piano stradale. I muri – lato Mura (perdonate il gioco di parole) – sono già in cemento mentre alla fine della prossima settimana dovrebbe iniziare il getto di cemento nella parte lato stazione. Una volta completati, saranno rivestiti con mattoncini che riprendono un po’ i sottopassi già realizzati, come quello di Sant’Anna. Sempre a quanto si apprende, realizzata la copertura, le finiture e gli impianti sarà riaperta la circonvallazione intorno a settembre-ottobre mentre in assenza di altri imprevisti l’obiettivo è quello di inaugurare il sottopasso prima della fine dell’anno.

Dunque qualche dato tecnico: dalla “Relazione Generale” del progetto esecutivo è possibile apprendere come il sottopasso ciclopedonale in progetto abbia uno sviluppo di circa 108 metri con rampe di 10 metri ad una pendenza dell’8%, intervallate da pianerottoli orizzontali di sviluppo di 1,50 metri in accordo con quanto stabilito dalle “Prescrizione tecniche… per il superamento delle barriere architettoniche” nel D.M. 236 del 14 giugno 1989. La larghezza totale netta del sottopasso è di 4,00 metri suddivisa in 2,50 metri per la pista ciclabile a doppio senso di marcia e 1,50 metri per il marciapiede; l’altezza minima prevista è di 2,50 metri.

Le due sedi precedentemente individuate saranno divise da un cordonato in calcestruzzo martellinato (effetto pietra) e sfalsate altimetricamente di circa 5-7 centimetri per ottenere una chiara divisione dei flussi. L’andamento planimetrico della pista ciclabile traccia la sua deviazione sotto il piano stradale mediante due curve di raggio 8,25 e 10,75 metri intervallate da un breve tratto rettilineo di sviluppo pari a circa 9,94 metri. Tale soluzione, progettata nel rispetto del D.M. 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e del D.M. 30/11/1999 Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili garantisce che le curve siano ben percepite da chi le percorre in bicicletta. Il tratto in questione ha una leggera pendenza pari al 1,5%.

Nel tratto prospiciente le Mura sarà realizzata una scalinata per la discesa diretta nel percorso pedonale del sottopasso. Rispetto al percorso originario, individuato nel 2017, che passava accanto al “famoso” albero (famoso in quanto in un primo momento si pensava al suo abbattimento e in merito al quale nacque un intenso dibattito) all’inizio della diramazione della pista ciclabile verso le Mura, si è passati ad un percorso posto ad una “debita distanza” dall’albero stesso in modo da non interferie minimamente, nemmeno nelle fasi lavorative, con la pianta.

Cristiano Consorti