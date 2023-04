Lavori al ponte Tambura "Avanti senza intoppi" La Provincia rassicura

"Proseguono come da tabella di marcia stabilita le opere di rifacimento del Ponte della Tambura sul tratto della Sp50 nel comune di Vagli Sotto. Qualsiasi eventuale variazione tecnica e programmatica è stata e sarà comunicata preventivamente e direttamente agli uffici del comune interessato. Spostamenti di cantiere, come eventuali situazioni in essere relativamente al livello dell’acqua presente nel sottostante Lago, sono da considerarsi prettamente tecnici e parte del percorso stabilito".

Così, con poche e semplici parole, l’Ente provinciale chiarisce la situazione attuale relativa alle opere in corso per il rifacimento del manufatto storico, importante collegamento viario nel comune di Vagli Sotto, e tranquillizza così gli abitanti che attraverso la voce del Comitato "Ponte della Tambura Centro Storico" aveva sollevato delle preoccupazioni circa un possibile e temuto ritardo dei lavori, previsti in conclusione per gli ultimi mesi dell’anno in corso. "Stiamo osservando dei cambiamenti all’interno del lago che ci fanno vivere con molta apprensione questo periodo.- aveva scritto il comitato qualche giorno fa -. In questi giorni sta infatti risalendo, lentamente na inesorabilmente, la quantità di acqua nel bacino e dal cantiere aperto in loco sono stati spostati in aree più elevate i mezzi al lavoro, come se l’attesa fosse per una nuova invasione di acqua nell’invaso artificiale, proprio dove l’abbassamento era uno dei requisiti fondamentali per l’andamento dei lavori. Dopo anni di attesa per potersi riappropriare pienamente di questa fondamentale infrastruttura che incide sulla qualità della vita di molte famiglie del paese, osservare questi cambiamenti in atto, soprattutto senza avere notizie ufficiali in merito, ci impensierisce molto".

La mancanza di informazioni dirette e l’osservazione di un aumento del livello del lago con un conseguente spostamento del cantiere in un’area più elevata nei giorni scorsi avevano alimentato nella popolazione l’apprensione per uno stop temporaneo dei lavori che avrebbe potuto ricadere su un successivo slittamento della data di conclusione dei lavori.

I tecnici della provincia di Lucca, ente che ha in carico l’opera per un valore di 2,8milioni di euro con affido alla ditta Vando Battaglia costruzioni srl, che seguono da vicino l’iter della ricostruzione del ponte, rassicurano e sottolineano con chiarezza come i lavori proseguano con una tempistica già stabilita e conforme alle necessità peculiari dello stesso invaso artificiale.

Fiorella Corti