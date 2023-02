Lavori al Condotto pubblico per la messa in sicurezza

Proseguono i lavori del Consorzio 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Condotto Pubblico. Approfittando della chiusura del canale disposta dal Genio Civile per poter effettuare alcuni lavori straordinari alla presa sul Serchio, nella località di San Gimignano di Moriano, l’ente consortile ha infatti dato il via a ulteriori interventi.

I lavori, per un investimento totale di 160mila euro, prevedono – oltre alla rimozione del materiale accumulato in alveo – anche il ripristino delle murature di sponda: dopo aver effettuato la stuccatura, gli operai dell’ente rimuoveranno anche alcune ceppe che rischiano di compromettere la stabilità della struttura. Le località interessate dai lavori saranno quelle attraversate dal canale, ovvero San Pietro a Vico, Acquacalda e San Marco.

I lavori saranno effettuati in concomitanza con il Genio civile per ridurre al minimo i disagi derivanti da una chiusura di acqua eccessiva. Per quanto riguarda la salvaguardia della fauna ittica, l’ente prevede anche apposite misure di regolazione della portata idrica che saranno messe in atto congiuntamente ai tecnici del Genio civile: fino al termine dei lavori la portata nel canale sarà infatti ridotta, lasciando tuttavia un minimo di deflusso.

I lavori saranno completati entro la prossima settimana, quando l’acqua sarà nuovamente immessa nel canale. In tale occasione, il Consorzio provvederà anche alla rimozione delle alghe presenti in alcuni tratti del canale.

“Per il 2023 – ha commentato il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi - l’ente di bonifica ha incrementato le risorse destinate alla manutenzione del Condotto pubblico, portando lo stanziamento a quasi 350mila euro, con un aumento di 100mila euro su base annua. Per quanto riguarda il materiale in alveo, preme sottolineare che si sta procedendo con la rimozione di detriti, fanghi e rifiuti accumulati in alveo che, nonostante le frequenti rimozioni effettuate dal Consorzio, son ancora consistenti a causa dell’inciviltà di coloro che continuano ad utilizzare il Pubblico Condotto come una discarica”.

Il Consorzio, in aggiunta al normale taglio della vegetazione che avviene nel periodo estivo, concentra i lavori sul canale in due interventi principali: il primo all’inizio della stagione primaverile, mentre il secondo nei mesi di novembre e dicembre al termine della stagione irrigua e dopo la manifestazione Lucca Comics. In entrambi i casi, l’Ente effettua più interventi in contemporanea, così da minimizzare i tempi di chiusura dei cantieri e ridurre i disagi per i cittadini. Per inviare segnalazioni o fare richieste di intervento si può contattare il Consorzio tramite email ([email protected]) o al numero 0583 98241. Disponibile anche il numero WhatsApp 331 6457962.