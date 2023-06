Lavori ai marciapiedi C’è l’ok al progetto

Con la delibera di giunta 137 del 20 febbraio la Regione ha dato il via a un nuovo programma di finanziamento. Il Comune di Barga intende richiedere contributi ed in particolare è stata rilevata l’opportunità di presentare la domanda di accesso al finanziamento per la riqualificazione del sistema viario sulla SR 445 della Garfagnana nel centro abitato di Ponte all’Ania; il tutto per la messa in sicurezza di marciapiedi e degli attraversamenti pedonali per tutto il tratto che attraversa il centro abitato. Per far questo tra i vari passi dell’iter necessario per richiedere i finanziamenti, quello dell’approvazione del progetto definitivo, che è stato approvato a fine maggio per la "Rigenerazione urbana e riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano nella frazione di Ponte all’Ania", presentato dall’architetto Piero Del Checcolo, nonché il quadro economico rimodulato ed aggiornato prevedente una spesa complessiva di 600mila euro.