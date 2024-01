Lavori ai marciapiedi, alla palestra e alla Rocca. Tanti gli interventi in programma per il Comune

Via le mattonelle rosse dei primi anni 2000 dei marciapiedi di via Pascoli e via Marconi. Il comune proseguirà l’intervento di ripavimentazione dei marciapiedi in questione. Saranno installate anche nei tratti oggetto dei nuovi lavori, le stesse mattonelle antiscivolo, in sostituzione di quelle attuali. L’intervento, come ci ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti (foto), costerà 53 mila euro di cui 50 mila grazie a fondi propri del comune, relativi ad un avanzo di investimenti e 3 mila con fondi BIM. Nei giorni scorsi è stato intanto approvato il progetto esecutivo che ora consentirà l’affidamento dei lavori che sarebbe intenzione dell’Amministrazione realizzare entro la prossima primavera. A proposito di marciapiedi, sono previsti altri interventi per la costruzione di un tratto di marciapiedi in loc. Camberello lungo via Pietro Funai, e per la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede lungo via della Repubblica a Fornaci.

Il Comune di Barga in queste settimane ha approvato anche il progetto per la realizzazione di opere di sistemazione esterna presso la Rocca Alla Pace di Sommocolonia. Per quanto riguarda il nuovo intervento, la spesa sarà di 20 mila euro. Lavoro concluso, come ci aggiorna invece la sindaca di Barga, Caterina Campani, alla palestra delle scuole medie di Barga, oggetto anche di polemiche nelle settimane precedenti il Natale per la mancata manutenzione e le infiltrazioni di acqua piovana.

Come risaputo il comune attende di realizzare un intervento risolutivo sul tetto di 192 mila euro per il quale va avanti l’iter. Nel frattempo i locali della palestra sono stati completamente ritinteggiati e ci sono stati lavori di manutenzione che riguardato anche il tetto; il tutto con un intervento di circa 15 mila euro.