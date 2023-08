Lavori a scuola e ampliamento mensa a Porcari: doppio cantiere

Un mese al suono della prima campanella. A Porcari si lavora alacremente per rendere fruibile sin dall’inizio della nuova stagione didattica l’elementare “La Pira“. Sono giorni di intenso lavoro al cantiere, come spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari: "Si stanno stendendo le tubazioni del riscaldamento a pavimento e sul tetto sono stati posati i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per rendere questo immobile “trasparente“ e sostenibile dal punto di vista energetico con fonti rinnovabili. Si può apprezzare il soffitto in legno delle aule, le grandi aperture per sfruttare più possibile la luce naturale solare e l’anfiteatro esterno che orna il giardino e lo rende più fruibile. "Anche l’ampliamento della mensa dell’istituto prende forma - aggiunge - si può vedere il basamento armato dove poggiano colonne e travi che vanno a formare lo scheletro, la cellula portante della nuova ala della refezione per i ragazzi. Progetti e programma vanno avanti con l’obiettivo di valorizzare le strutture esistenti con interventi di modernizzazione e di ampliamento. Il cantiere non si ferma, anzi, accelera perché l’inizio delle lezioni si avvicina".

Ma. Ste.