Lavori a parti in legno e luci Ponte delle Catene, il 26 ripartono gli interventi

Riprenderanno il prossimo 26 aprile i lavori di manutenzione del Ponte delle Catene che collega Fornoli a Chifenti, una struttura di competenza dell’amministrazione provinciale. Lo annuncia il consigliere provinciale e sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, che dichiara: "Risolte le questioni che avevano costretto l’ente di Palazzo Ducale a interrompere l’intervento, ora possiamo affermare di poter riprendere i lavori che dureranno 190 giorni".

"Per l’intervento, affidato all’impresa Fabio Francesconi di Pescaglia - aggiunge Andreuccetti - sono stati inizialmente investiti 173mila euro, di cui 100mila messi a disposizione dalla Fondazione Crl e i restanti suddivisi tra Provincia e Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. A seguito delle indagini sull’effettivo stato di conservazione delle strutture lignee portanti e del rinforzo strutturale necessario, è stato previsto un aggiornamento della spesa che porta a 265mila l’investimento totale, di cui ulteriori 50mila messi a disposizione della Fondazione Crl e il restante importo coperto per 27mila dalla Provincia e per 15mila dai Comuni".

L’intervento – nei dettagli previsti dal progetto di manutenzione della Provincia – riguarda la sostituzione delle parti lignee deterioratesi a causa degli agenti atmosferici. I lavori riguarderanno la sostituzione delle parti superiori della passerella (ossia il piano di calpestio), come il tavolato centrale e quello dei marciapiedi, quella dei travicelli sottostanti il tavolato centrale, il rinforzo strutturale di 14 dei traversi principali, i quadrelli fermapiede e il corrimano in legno. Saranno rimosse, inoltre, le plafoniere con corpo in alluminio, inserite nella parte sottostante il corrimano, nonché i relativi alimentatori. Le 37 plafoniere saranno sostituite con altre che avranno una prestazione analoga e dimensioni tali da permettere la sistemazione di nuovi corrimano.

"Finalmente c’è una data sulla ripresa dei lavori di ristrutturazione per il ponte delle Catene - commentano i consiglieri Claudio Gemignani e Yamila Bertieri che hanno inviato in questi mesi diverse segnalazioni e istanze poste all’attenzione dei rispettivi Comuni in cui sono in opposizione (Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano) - . Istanze che finora erano ancora prive di una risposta esaustiva, per la quale avevamo depositato a febbraio un’interrogazione all’Unione dei Comuni della Media Valle". "Oggi - spiegano Gemignani e Bertieri - siamo stati informati sullo stato reale degli interventi. I lavori previsti sulla struttura saranno molti. Un intervento molto articolato che ci auguriamo sia in grado di riportare al suo splendore l’opera del Nottolini, tra le più belle nel mondo, ma, ad oggi, nello stato di indifferenza più totale da parte delle nostre rispettive amministrazioni. Ci pare strano che Andreuccetti se ne accorga soltanto adesso".

Marco Nicoli