Lavoratori in sciopero alla Essity e alla Pro Gest

Primavera calda si annuncia nella Piana per alcune vertenze sindacali che riguardano aziende del settore cartario e cartotecnico. Questa mattina in piazza Bernardini a Lucca ci sarà l’incontro tra sindacati e azienda Essity alla sede di Confindustria, sotto la quale sarà organizzato un presidio degli addetti. Contestualmente, negli stabilimenti di Porcari e di Altopascio sono previsti scioperi articolati. Qui la discussione verte sulla cessione del ramo di azienda Essity Italia. I sindacati lamentano la mancanza di un piano industriale condiviso.

Domani alle 11, invece, prenderà il via il processo promosso dalla Pro Gest di Altopascio, ex Ondulati Giusti, contro i propri dipendenti. L’impresa li ha citati in giudizio per una vicenda legata al pagamento di alcune festività. L’udienza si svolgerà da remoto e 60 lavoratori alle 11 si riuniranno a seguire il dibattimento dalla sede CGIL di viale Luporini a Lucca. Contemporaneamente, alla fabbrica altopascese sciopero di 24 ore.

Ma.Ste.