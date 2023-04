Lavanderia sostenibile nella casa di riposo

Un servizio che prima non c’era, con assunzioni di alcune persone con disabilità, attenzione per l’ecosistema. Un aspetto concreto, uno sociale ed uno ambientale per l’inaugurazione della lavanderia alla Casa di Riposo "Don Gori" di Marlia. Situata al piano terra dell’immobile a servizio degli ospiti della struttura, nata grazie ad una co-progettazione realizzata da Capannori Servizi srl, Società Cooperativa ESSEQ per l’inserimento lavorativo, e Cooperativa La Mano Amica, di tipo A, che gestisce servizi socio sanitari, ha richiesto un investimento di 340 mila euro. Non un semplice servizio di lavanderia, ma un progetto più ampio denominato ‘Eco-lav-abile’ che si pone in un’ottica di economia civile, così come intesa dal Distretto di economia civile promosso dalla Provincia di Lucca, che coniuga diversi e importanti aspetti: il miglioramento dell’igiene, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità e la riduzione dell’impatto ambientale.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Luca Menesini, il presidente e il direttore della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli e Antonio Sconosciuto, Eluisa Lo Presti, direttrice della Zona Distretto della Piana di Lucca (Usl Toscana Nord Ovest), Katy Pierucci, presidente della Cooperativa ESSEQ e Luca Rinaldi, presidente della cooperativa La Mano Amica. La struttura consentirà di ridurre i tempi di stoccaggio, movimentazione e preparazione dei letti. Il sistema di lavaggio è a base di acqua ozonizzata, quindi economico ed ecologico ed in grado di rispettare l’ambiente e allo stesso tempo permettere di abbattere i costi.

