Lavanda dei piedi e Via Crucis Tutte le celebrazioni in programma

Giovedì 6 l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la Messa nella "Cena del Signore" alle ore 18.30 in San Martino. Durante la celebrazione si ripeterà il tradizionale rito della lavanda dei piedi che l’arcivescovo compirà su laici e laiche rappresentanti delle tre aree pastorali della Diocesi: Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio. Sarà il primo segno, simbolico, di servizio e carità che monsignor Giulietti compirà con uno sguardo alla Visita pastorale.

Venerdì 7 monsignor Giulietti presiederà le seguenti celebrazioni: la Liturgia delle Ore alle 9 nella chiesa di San Giusto a Lucca; la Passione del Signore alle 18.30 nella chiesa cattedrale e la via Crucis alle 20.30 con partenza dalla chiesa cattedrale e arrivo nella basilica di San Frediano. Da ricordare anche: alle ore 9 le Lodi mattutine nella chiesa di San Giusto, alle 12 in San Michele la recita dell’"ora sesta" e lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Marco, alle 15 nella chiesa di San Paolino recita dell’"ora nona" e spazio di silenzio, meditazione e preghiera personale e sempre alle 15 la processione del Venerdì Santo dell’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca con partenza dalla chiesa del Salvatore in piazza della Misericordia e rientro alle 16.15, e alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Forisportam la sacra rappresentazione per il Venerdì Santo a cura dell’Associazione Animando.

Sabato 8 l’arcivescovo presiederà la celebrazione della Liturgia delle Ore alle 9 nella chiesa di San Giusto a Lucca, poi alle 22 la Veglia Pasquale nella notte santa in cattedrale. Riprendendo una storica tradizione, dopo la liturgia della Parola i fedeli presenti con i celebranti si recheranno nella chiesa di San Giovanni e Reparata, dove sorge l’antico fonte battesimale di Lucca, per la liturgia battesimale prevista dal rito della veglia. Poi tutti torneranno processionalmente nella chiesa cattedrale.

Domenica 9 monsignor Giulietti inizierà la domenica di Pasqua celebrando alle ore 9 nel carcere di San Giorgio. Alle ore 11 sarà nella chiesa di Torre del Lago a Viareggio e alle 18 nel Duomo di Castelnuovo di Garfagnana.

P.M.