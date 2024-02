L’autore Pasquale Sgrò presenta “Cose nostre“ e chiude la trilogia

Sabato 17 alle 16.30 al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino si presenterà il libro di Pasquale Sgrò dal titolo “Cose nostre, il ritorno“. Nel suo caso un amaro destino ha voluto che le cose restassero come la loro terra d’origine le aveva partorite. Cose di un mondo antico, non mutevoli nella dinamicità della vita. Cose nostre, per sempre.

Alla presentazione sabato interverranno Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Remo Santini assessore del Comune di Lucca e, insieme all’autore, anche Riccardo Carloni e Luciano Luciani. Con questo speciale volume “Il ritorno“ si conclude la trilogia di “Cose nostre“, dunque una tappa fondamentale per l’autore. I libri sono disponibili su Amazon e su www.bookabook.it. L’evento di sabato nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.