Laurea magistrale in Scienze sportive per Jacopo Gemignani Jacopo Gemignani ha conseguito con 110 e lode la laurea magistrale in Scienze e tecniche dell'attività sportiva presso l'Università Alma Mater di Bologna, discutendo una tesi sulla valutazione multifattoriale del talento nel tennis. Complimenti a lui e alla sua brillante nonna Marusca.