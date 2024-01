“L’Augusta“. Tutto esaurito per Palmaroli

Tutto esaurito alla Casa del Boia per l’incontro con Federico Palmaroli, organizzato da L’Augusta con il patrocinio del Comune di Lucca: circa 150 persone hanno affollato i sotterranei per il primo appuntamento del 2024 del Festival che è giunto al suo quinto anno di vita. Dopo il saluto del sindaco Mario Pardini, Palmaroli – animatore de “Le più belle frasi di Osho“, che ha 1,2 milioni di followers su Facebook – con le sue vignette ha accompagnato il pubblico nel racconto di un anno di cronaca e vita politica, non solo italiana. L’appuntamento si è snodato attraverso la proiezione delle famose fotografie, commentate in diretta dall’autore, accompagnato per l’occasione dal nostro collega Fabrizio Vincenti.

"E’ sempre bello tornare a Lucca - ha esordito Palmaroli - e ringrazio L’Augusta per avermi invitato ad un anno esatto di distanza. Raccontare la politica e l’attualità davanti ad un pubblico caloroso come questo è ormai il mio habitat naturale, visto che posso recitare con l’intonazione e l’intenzione che desideravo dare alle mie battute".

"Dopo l’exploit dell’anno scorso - commenta Iacopo Di Bugno, presidente del festival - Palmaroli conferma di essere amato anche a Lucca. Abbiamo raddoppiato i posti disponibili, ma il risultato è sempre il solito: tutto esaurito. L’Augusta è ormai un evento con date programmate durante tutto l’anno. Siamo orgogliosi di un seguito costante in qualunque stagione". Tanti i momenti di ilarità tra il pubblico presente, tra cui anche l’assessore alla Cultura di Lucca Mia Pisano e all’Ambiente del Comune di Pisa Filippo Bedini, oltre all’onorevole Elisa Montemagni, che hanno più volte applaudito a scena aperta.

L’incontro è stato anticipato in novembre dall’anteprima con Pietrangelo Buttafuoco e Antonio Rapisarda. "Mi permetto di dire che L’Augusta porta bene - dice ancora Di Bugno - visto che entrambi hanno avuto incarichi importanti poco prima o poco dopo essere stati qui. Buttafuoco nominato presidente della Biennale di Venezia, Rapisarda - membro del nostro Comitato d’Onore - direttore del Secolo d’Italia. L’Augusta fa le migliori congratulazioni al suo prestigioso membro".