L’augurio del sindaco

Ha voluto incontrarli prima della loro partenza per il Mondiale di Vela in Brasile. A ricevere i due giovani campioni lucchesi è stato il sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti. "In questo momento - scrive Pardini sul suo profilo Facebook - i giovani campioni di vela lucchesi Emma Maltese e Mattia Tognocchi sono a Rio De Janeiro per partecipare al Campionato Mondiale di vela 420, che durerà fino al 10 gennaio. Ho voluto riceverli prima della loro partenza per conoscerli ed augurargli di persona in bocca al lupo, visto che li ritengo una vera eccellenza sportiva della nostra città: la loro lista di vittorie e qualificazioni in regate nazionali ed internazionali la dice lunga sul futuro di queste due stelle nascenti della vela italiana. Siamo orgogliosi di loro. Mattia è già Campione del mondo allo Youth Sailing World Championship a Buzios 2023 e mi ha mostrato la bellissima coppa con incisi i nomi di tutti i vincitori".