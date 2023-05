L’atteso ritorno di “Cascio in Festa“ Sport, solidarietà e prelibatezze dopo tre lunghi anni di assenza

L’evento che festeggia l’arrivo della primavera è uno dei più attesi della Valle e fa il suo ritorno dopo ben tre anni di assenza. Si tratta di "Cascio in Festa" e abbina, nel caratteristico borgo medievale del comune di Molazzana, la tradizione degli storici piatti locali, come la nota "Criscioletta", lo sport e la solidarietà. Nonostante la sosta della manifestazione, fanno sapere gli organizzatori appartenenti al’"Associazione sportiva ricreativa Cascio", mai è mancato il forte rapporto con la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze che, come sempre, anche quest’anno sarà al centro delle donazioni. Il programma prevede lo svolgimento, a partire dalle 10, di diverse attività sportive con il coinvolgimento e la collaborazione di molte associazioni sportive e non del territorio.

Ci sarà il calcio, che vedrà la disputa del "Memorial Nico Giannotti", in ricordo e memoria del giovanissimo Nico Giannotti scomparso all’età di 11 anni, il cui tragico destino è legato indissolubilmente al Meyer di Firenze. Il Memorial si avvarrà della partecipazione di rappresentative giovanili di Castelnuovo, Ghiviborgo, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari e Valle di Ottavo. Ci sarà anche la pallavolo, con la partecipazione di Pallavolo Garfagnana, la pallacanestro con Cefa Basket Castelnuovo di Garfagnana, la corsa con la G.S. Orecchiella, la famosa società di Atletica Leggera e Corsa in Montagna. Non mancherà, poi, l’arrampicata, con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e, novità assoluta di questa edizione, ci si potrà divertire con lo storico sport delle bocce, grazie alla partecipazione degli associati della Bocciofila Garfagnana. Il pomeriggio sarà animato dalle esibizioni del Centro d’Arti di Gallicano e degli Sbandieratori e Musici di Gallicano.

Dalle 12, inoltre, saranno attivi gli stand gastronomici che proporranno piatti tipici locali, come le immancabili crisciolette, ma non soltanto, anche se la golosità di questo piatto rimane una delle attrazioni gastronomiche maggiormente apprezzate dai visitatori. Nel pomeriggio saranno a disposizione, inoltre, anche la pizza e i rinomati bomboloni "dell’Anna". Per tutta la giornata sarà attivo un punto di spaccio di lievito madre con preziosi consigli sul suo utilizzo nella panificazione e informazioni relative anche al suo mantenimento nel tempo.

Fiorella Corti