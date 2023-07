L’attesa è per l’asfalto Terminati i lavori Obiettivo chiudere scavi

Dopo i lavori da 15 milioni di euro che hanno dotato l’area tra Marlia, Lammari, Paganico di fognature e acquedotto di cui quel territorio era sprovvisto e dopo un cantiere durato circa diversi mesi, (con cambi di viabilità e chiusure varie), c’è l’ultimo step, gli ultimi disagi da sopportare per residenti e per chi vi deve transitare per lavoro. Partono infatti lunedì prossimo, 17 luglio, fino all’11 agosto, i lavori di riasfaltatura dopo gli scavi. L’intervento, realizzato da Acque spa su strada provinciale con la collaborazione del Comune di Capannori, sarà su circa dieci chilometri di strade e si svolgerà su due turni: uno durante il giorno e uno durante la notte, dal lunedì al venerdì. Per consentire lo svolgimento dell’opera sarà istituito un senso unico in direzione nord-sud come quello istituito durante i lavori alle tubazioni.

Sarà possibile usufruire di una viabilità alternativa da via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e, da lì, percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa. "Oltre a poter usufruire finalmente di servizi essenziali, i residenti di viale Europa, grazie alla nuova asfaltatura, potranno riscontrare una significativa riduzione della rumorosità provocata soprattutto dal passaggio dei mezzi pesanti - spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, - infatti, Il nuovo asfalto sarà di tipo fonoassorbente e consentirà un netto miglioramento per la qualità della vita di chi vive lungo l’arteria stradale. Abbiamo condiviso con Acque e Provincia di realizzare i lavori di asfaltatura durante questo periodo perché, come emerge dagli studi sui flussi di traffico, è quello in cui il transito su Viale Europa subisce un calo e quindi i disagi si riducono. I lavori saranno eseguiti sia di giorno che di notte perché questo permette di posare il nuovo manto stradale in tratti di continuità più lunghi, migliorando la qualità del manto stradale e la sua durata nel tempo. Inoltre, se si fosse scelto di lavorare solo di notte, i tempi di esecuzione sarebbe stati troppo lunghi".

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere di Acque Antonio Bertolucci: "Una delle opere pubbliche più rilevanti realizzate in Toscana negli ultimi anni. Si tratta di un investimento sulla sostenibilità e sulla competitività del territorio davvero notevole e che mette in sicurezza il servizio idrico locale per i prossimi decenni." Il cantiere è stato condiviso con le associazioni di categoria.

Massimo Stefanini