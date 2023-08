L’attesa dei giovani lucchesi a Lisbona per la veglia e la messa finale con il Papa

Anche per i giovani di Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio sale l’attesa per il fine settimana a Lisbona, con Papa Francesco. "Sta andando tutto molto bene. La maggior parte degli oltre duecento giovani della diocesi di Lucca presente in Portogallo è alla prima esperienza di questo tipo, quindi c’è anche un po’ di smarrimento, stanchezza magari per gli spostamenti, gli orari... Però tutto viene superato dall’entusiasmo dei giovani, dalla voglia di mettersi in gioco e dal desiderio di cogliere i tanti messaggi di questo avvenimento di Chiesa". Nelle parole di monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, c’è un bilancio di questi primi giorni della Giornata Mondiale della Gioventù che si sta svolgendo in Portogallo alla presenza di Papa Francesco e di oltre un milione di giovani provenienti da tutto il mondo. Ieri sera veglia presieduta dal Papa e oggi messa domenicale conclusiva sempre presieduta dal Pontefice. Ieri i 210 giovani lucchesi hanno passato la notte al Campo da Graça di Lisbona, all’aperto, tradizione di ogni Gmg di una veglia di preghiera serale. Oggi il gruppo ripartirà in pullman: domani sosta con visita a Barcellona e arrivo a Lucca martedì 8 agosto.