L’attacco di FdI: "Azzerare tutto e ricominciare"

"Azzerare tutto e dopo le elezioni di Capannori ripartire con un percorso condiviso e partecipato". E’ il sunto sul Piano Strutturale Intercomunale da parte di Fratelli d’Italia. "Una operazione che, duole dirlo, è tutta interna al Pd che ha scientemente tenuto tutti all’oscuro, salvando le apparenze e apportando le modifiche agli strumenti urbanistici - ha esordito il consigliere regionale di FDI Vittorio Fantozzi - che cambiano le regole di utilizzo del territorio per i prossimi 15 anni e condizioneranno la vita di tutti". Matteo Petrini, capogruppo comunale di FDI di Capannori , ha posto l’accento sulla tempistica: "Certamente, se mettiamo insieme la procedura e la sua adozione a cinque mesi dalle elezioni capannoresi, mantenendo aperta la porta delle osservazioni, c’è da preoccuparsi". Molte perplessità anche da parte di Valerio Biagini, capogruppo comunale di Altopascio di FdI: "Ricordo che una situazione analoga a Altopascio, tanto criticata dagli attuali amministratori che non perdono occasione per fare scivoloni politico-amministrativi, vide con Marchetti sindaco la realizzazione di ben 13 incontri preliminari. Stavolta nessuno sa niente, mi piacerebbe sapere con quale cognizione hanno votato a favore dell’adozione i consiglieri di maggioranza.

Da una prima analisi, oltretutto, ci sono molte incongruenze, che intendo approfondire". Infine il presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Porcari Riccardo Giannoni " Per Porcari questo strumento urbanistico blocca lo sviluppo di un settore industriale che da solo vale il 2% del Pil toscano. Daremo il via a tutte le iniziatve per stoppare tutto in autotutela".