L’attacco dei comitati: "Oneroso e inquinante"

Liano Picchi, del coordinamento dei comitati ambientali ha commentato la situazione dell’impianto di smaltimento pannoloni. "Più elementi apprendiamo su questo impianto e più ci convinciamo che si tratti di un enorme danno economico e ambientale per la nostra Piana. 15 milioni di euro sprecati di PNRR, per la gioia di chi ce lo “vende” e per dolore di chi dovrà conviverci, e vi spieghiamo il perchè:. Se ad oltre 10 anni dalla costruzione dell’ unico impianto sperimentale esistente in provincia di Treviso, nessuno ne ha mai voluto acquistare uno, un motivo ci sarà bene".

"Chi di voi onestamente acquisterebbe mai un’auto di cui ne é stato prodotto e venduto un solo esemplare 10 anni fa? - prosegue - La Regione Trentino lo ha rifiutato in quanto giudicato troppo oneroso. Forti quantitativi di acqua per il lavaggio. A tal proposito, restiamo senza parole quando apprendiamo che i 4.700 metri cubi di acqua necessari al trattamento delle 10.000 tonnellate l’amministrazione di Capannori ha deciso di approvvigionarle tramite allaccio all’acquedotto pubblico. Acqua di falda clorata e messa in rete sottratta all’uso idropotabile per lavare il materiale organico e scaricata in fognatura. E il tutto per arrivare a recuperare meno del 30 %, visto che il restante 70 finisce tra il depuratore e le discariche regionali.

"Per non parlare delle emissioni dell’impianto in biossidi di azoto - conclude -, polveri sottili e altri inquinanti. Gli stessi Sindaci di Capannori e Porcari che emettono ordinanze per vietare i caminetti, ce ne “regalano” uno nuovo, molto più grande. Se questa é l’eredità che il Sindaco uscente Menesini ci lascia e il candidato Del Chiaro ci porta in dote c’é di che essere veramente preoccupati".