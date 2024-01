Latitante tradito dal Capodanno. La Polizia lo segue e l’arresta

La Polizia di Stato ha arrestato un noto latitante, a quanto pare tradito dal... Capdanno. L’uomo era ricercato dalla primavera dello scorso anno per furti e rapine perpetrati nel territorio lucchese.

Si tratta di Sandro Anderer, un italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo, in quanto condannato in via definitiva alla pena di anni 4 di reclusione. E’ stato tratto in arresto nella prima mattinata di ieri dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lucca.

Il quarantanovenne, specializzato in furti in orario notturno presso attività commerciali e rapine, già condannato in via definitiva proprio per tali reati, infatti, si era da tempo rifugiato in Spagna e più precisamente a Valencia, allo scopo di sottrarsi alla cattura.

Nonostante fosse consapevole di essere ricercato, in occasione delle festività natalizie, era arrivato a Lucca a bordo di una vettura con targa spagnola. Voleva infatti passare le feste natalizie e il Capodanno insieme ai figli.

Ma la pressante attività investigativa (anche di natura tecnica) posta in essere dai poliziotti ha permesso la sua localizzazione con il conseguente arresto effettuato ieri mattina nell’abitazione del figlio, nella prima periferia di Lucca. Feste finite, dunque, in tutti i sensi.