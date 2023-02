L’associazionismo altopascese dà vita a una nuova raccolta alimentare

Raccolta alimentare da parte dell’associazionismo altopascese, con la Misericordia in pole position. Tutto si articolerà in 4 giornate e prenderà vita nel prossimo mese di marzo in sinergia con Avis e Fratres. "Un progetto strutturato – spiega il Governatore dell’Arciconfraternita Antonella Pistoresi - al quale stiamo lavorando con impegno verso la comunità, in aiuto ai più bisognosi e in linea con gli interventi di cui da sempre ci occupiamo, resi possibili grazie al contribuito inestimabile dei nostri volontari".

La Misericordia di Altopascio dedicherà la propria presenza come sempre durante la fase di raccolta presso i supermercati locali coinvolti e continuerà ad occuparsi del servizio di logistica per uno smistamento programmato alle Caritas del territorio: Altopascio, Badia, Marginone e Spianate. Ha guidato materialmente le operazioni di carico del materiale il vice Governatore Luciano Ortu.

Ma.Ste.