L’assessore Santini accoglie i turisti in arrivo

Sorpresa per alcuni turisti che ieri mattina al centro informazioni di piazzale Verdi sono stati accolti personalmente dal neo assessore al turismo Remo Santini. "Sto dando personalmente il benvenuto ad alcuni turisti arrivati al centro informazioni e accoglienza di piazzale Verdi. E nei prossimi giorni farò altrettanto nelle altre strutture. Voglio ascoltare e condividere le emozioni di chi si appresta a scoprire la nostra meravigliosa città. Vi presento Doriana e Enzo dal Friuli, Maddalena e Patrizia che giungono da Cambridge. Sono convinto che si innamoreranno perdutamente di Lucca, e mi porterò nel cuore i loro in bocca al lupo per il mio nuovo ruolo di assessore".