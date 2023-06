L’assessore risponde "Solo una battuta"

Nessuna scusa. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Altopascio Francesco Mastromei sostiene di non aver offeso nessuno e di aver utilizzato una battuta, come molte altre volte negli anni è accaduto in consiglio comunale. La vicenda è quella denunciata dal gruppo di opposizione nell’ultima seduta in merito all’acquisto di alcuni terreni per la nuova scuola a Marginone. "A seguito delle critiche sollevate – si legge in un comunicato della minoranza - l’assessore ha risposto in modo inadeguato alla sede e al ruolo, visto che la domanda era precisa e riguardava una differenza di prezzo e sentir fare riferimenti ad organi genitali e quant’altro (ovviamente tutto registrato e disponibile all’ascolto) rappresenta una umiliazione che non meritiamo noi e nemmeno i cittadini. Tra l’altro abbiamo postato tutto sui social e queste dichiarazioni sono diventate virali. L’ aspetto più grave – conclude l’opposizione di centrodestra - è che tutto ciò proviene da una amministrazione che non perde occasione per dispensare lezioni di democrazia. Invitiamo la maggioranza a esprimere per questo comportamento almeno le pubbliche scuse". Che non arriveranno. "Ho spiegato per un’ora la differenza tra fase della compravendita e dell’accertamento, ho informato che abbiamo trovato l’accordo bonario con i proprietari, ad un prezzo congruo. Le minime variazioni sono dovute, ad esempio, alla presenza di pali della luce, che diminuiscono il valore di mercato e che quindi cercavo di far capire – commenta Mastromei - che è un parametro relativo. Ad esempio, se voglio comprare una casa a tutti i costi perché mi serve è chiaro che sarò disposto a pagarlo anche di più, Il valore di mercato è relativo. Stop. Ho fatto una battuta che è stata decontestualizzata e strumentalizzata. A me interessa che a settembre cominceremo la fase operativa per dare alla comunità una nuova scuola".

Massimo Stefanini