L’assessore regionale Baccelli fa visita alla Fosber di Monsagrati

Tappa lucchese per l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio Stefano Baccelli che venerdì scorso, in particolare, ha visitato lo stabilimento della Fosber a Monsagrati.

Durante la mattinata, Baccelli ha avuto modo di conoscere la realtà dell’azienda internazionale, leader nella produzione di macchinari per il cartone ondulato, apprezzando l’elevato livello di innovazione e tecnologia. L’assessore Baccelli ha inoltre discusso con i rappresentanti dell’azienda degli obiettivi che Fosber si è prefissata di raggiungere nei prossimi anni, con particolare attenzione agli sviluppi e alla crescita futuri in termini di produzione, fatturato, spazi e personale. Un meeting che mette in luce l’impegno della pubblica amministrazione per il sostegno delle imprese del territorio e per lo sviluppo dell’industria del cartone ondulato, che rappresenta un importante pilastro dell’economia provinciale.

L’incontro tra istituzioni e aziende può infatti favorire la definizione di politiche industriali adeguate, in grado di sostenere crescita e competitività. Inoltre, la visita è stata l’opportunità di far conoscere la propria realtà produttiva e tecnologica alle istituzioni e di instaurare un dialogo costruttivo e continuativo, finalizzato a favorire lo sviluppo, l’ampliamento e la crescita di Fosber sul territorio.

Fosber è un Gruppo internazionale leader nella progettazione, produzione ed installazione di linee ondulatrici complete e macchinari per il cartone ondulato. Fondato a Lucca nel 1978, oggi attraverso l’Headquarters italiano e le sue filiali strategiche negli Stati Uniti e in Cina, fornisce linee di produzione complete e retrofit di macchinari in tutto il mondo impegnandosi sulla qualità e sul servizio al cliente.