L’assessore regionale alle politiche sociali alla “Piccola Artemisia“

A margine del convegno promosso dalla Regione Toscana per la presentazione delle nuove linee di indirizzo regionali sugli affidi familiari svoltosi venerdì nell’Auditorium del Distretto socio sanitario di Capannori, l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ha visitato il centro per le famiglie Piccola Artemisia, insieme al vice sindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Francesconi e allo staff del Comune. “L’esperienza di piccola Artemisia - spiega Francesconi - spazio fisico aperto in occasione delle numerose iniziative proposte, si pone anche l’obiettivo di mettere in rete le diverse esperienze e progettualità".